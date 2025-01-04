俺はエイタ（28）。現在妻のサキ（28）と生後3か月のアオトと3人で暮らしています。俺たちは都心で暮らしていて、両親は新幹線で3時間ほどの距離に住んでいます。妻の両親は車で1時間の距離に住んでいますが、介護で大変らしくいつも忙しそう。サキはおだやかで、一緒にいて安らげるところが好きで結婚したのですが、出産後は人が変わってしまったようにいつもピリピリ。喧嘩になることも増えてきました。そんななかで弟の結婚式に