漫画家から届いた巳年の年賀状が、岡山県高梁市の吉備川上ふれあい漫画美術館で展示されています。 【写真を見る】漫画家から届いた巳年の年賀状がずらり吉備川上ふれあい漫画美術館で3月30日まで【岡山】 趣向を凝らした年賀はがきが並びます。高梁市にある吉備川上ふれあい漫画美術館では、新春恒例の特別展「漫画家からの年賀状」が開催されています。 今回展示されているのは今年の干支にちなみ2001年の巳年に届いた50枚