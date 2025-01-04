アルビレックス新潟は4日、DF橋本健人(25)との契約更新を発表した。神奈川県出身の橋本は、ジュニアユース時代から横浜FCの下部組織に所属。トップチーム昇格とはならず慶応義塾大学へ進学すると、特別指定選手としてのプレーを経て2022シーズンからレノファ山口FCに正式加入。その後、横浜FCへの期限付き移籍を経験し、2024シーズンから徳島ヴォルティスに完全移籍。主力として活躍していたなか、昨年8月に新潟へ完全移籍で途中加