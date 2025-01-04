レノファ山口FCが4日、韓国人DFキム・ボムヨン(34)との契約更新を発表した。キム・ボムヨンはかつて韓国の大学からJリーグ入りし、モンテディオ山形、サンフレッチェ広島、清水エスパルス、ジェフユナイテッド千葉に在籍。2017シーズンを最後に帰国した。その後、兵役も経て、2023シーズン途中に再来日し、J2山口の一員に。久々にJリーグでのフルシーズンとなった2024シーズンはリーグ戦22試合でプレーした。