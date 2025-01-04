コスプレイヤーの東雲うみが自身のXを更新。「見せられないよ！」連発の温泉ショットを公開した。「初めての温泉本…」と綴り投稿したのは、タオル1枚で温泉を楽しむ1枚。写真には「見せられないよ！」と書かれた紙を持つキャラクターが2人登場しており、セクシーな仕上がりとなっている。この投稿にファンからは「す、素晴らしい」「眼福！眼福！」「九州の温泉地にも来てっちゃ」などの声が寄せられている。東雲の温泉本