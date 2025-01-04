顔を横並びにした家族写真が大好評！フリーアナウンサーでタレントの小堺翔太(38)が自身のXを更新し、同じくタレントである父との2ショットを公開。驚きの声が上がっている。「父が69歳になりました。おめでとうの家族メシ」とつづり投稿したのは、3日に誕生日を迎えた父の小堺一機との2ショット。お祝いのデザートプレートを食した後の1枚で、翔太が対面する一機に向かって手を差し伸べている。息子からの紹介を受け、満面の