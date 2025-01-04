俳優の川崎麻世が4日に自身のアメブロを更新。新年会で妻の手料理を楽しんだことについてつづった。【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開川崎は、「今年の初仕事は朗読ミュージカル『ある家族』の稽古だった」と報告。この作品では「演出、作詞、作曲、プロデューサー、主演と5役担当してるので忙しいけど 頑張り甲斐があって楽しい」と意気込みを語った。稽古後、「自宅には友人達や義母も集まっていて 花音が