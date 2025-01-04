◇第103回全国高校サッカー選手権 準々決勝流通経大柏 8―0 上田西（2025年1月4日フクアリ）第86回大会以来17大会ぶりの優勝を目指す流通経大柏（千葉）が、大量8得点で快勝した。前半13分に山野春太（3年）が決めて先制すると、17分には和田哲平（3年）が2点目、前半だけで山野、和田、亀田歩夢（3年）が2点ずつの6点を奪い、試合を決めた。流通経済大柏の榎本雅大監督は「おとといの激闘があって、選手が気持ちの整