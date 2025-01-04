女優の吉高由里子（36）が3日、X（旧ツイッター）で、首を寝違えてしまったことを明かした。右腕切断の佐野慈紀氏、救急車で搬送され再び入院…原因は何と…冒頭で「あけましておめでとうございます」と挨拶するも、「2025年はどんな年になるのかねぇ。苦しい時こそ、あーしんどいねぇーと、笑い飛ばせるようなポジティブな心の器を持って生きたいなと思った矢先によ、新年早々首を寝違えまして。思いっきり嘆いてます笑」とまさ