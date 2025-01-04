【モデルプレス＝2025/01/04】俳優の坂東龍汰のマネージャーが投稿しているInstagramが3日に更新され、マネージャーアカウントが一時閉鎖になることが明らかになった。【写真】坂東龍汰のレアなオフ姿◆坂東龍汰のパック姿公開＆マネージャーアカウント閉鎖予告この日、坂東のマネージャーは「新年初投稿は、ノリノリでパック中の坂東さんです。2025年もハッピーに過ごせそうです」と、決めポーズをするパック姿の坂東を投稿。続け