【モデルプレス＝2025/01/04】モデルの莉子が2025年1月3日、自身のInstagramを更新。赤みがかった新しいヘアカラーを披露し、反響を呼んでいる。【写真】莉子、赤髪で印象ガラリ◆莉子、冬の装いでイメチェン公開黒縁メガネと赤いマフラーを合わせた冬のコーディネートで自撮りを公開した莉子。さくらんぼやハートなど赤い絵文字で赤髪にチェンジしたことを示し、赤みがかった新しいヘアスタイルを披露した。莉子の赤髪に、ファン