【新華社ウルムチ1月4日】中国新疆ウイグル自治区西部のボルタラ・モンゴル自治州で大雪が降り、天山山脈の渓谷が一面の銀世界となった。渓流は青いリボンのように山間部を巡り、幻想的な光景が広がった。（記者/張嘯誠）