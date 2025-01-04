◆女子テニス▽ＡＳＢクラシック第６日（４日、ニュージーランド・オークランド）４度の４大大会優勝を誇る世界ランキング５７位で第７シードの大坂なおみ（フリー）が、２０２２年４月のマイアミ・オープン以来のツアー決勝進出を果たした。同８２位のアリシア・パークス（米国）に６−４、６−２でストレート勝ち。決勝では、同５０位のクララ・タウソン（デンマーク）と対戦する。両者は初対戦。マッチポイントをバック