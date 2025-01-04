おかずにお弁当に大活躍の「ブロッコリー」。筋トレのお供にも最適といわれていますよね。今回は、そんなブロッコリーを「塩昆布」と合わせたレシピをご紹介します。▼ごま油であえてしっかり味だからお弁当にもぴったり。ごま油の香りが食欲を刺激する一品です。ブロッコリーを塩昆布とごま油で和えて♡by さと625ブロッコリーを塩昆布とごま油で和えました♪すりごまを入れてお弁当の彩りのおかずにどうぞ♪▼おかかであえ