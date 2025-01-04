◇第103回全国高校サッカー選手権 準々決勝上田西 0―8 流通経大柏（2025年1月4日フクアリ）上田西（長野）の快進撃が止まった。優勝候補の流通経大柏（千葉）に8失点大敗。白尾秀人監督が「蜂蜜軍団」と名付けたハードワークと堅守で勝ち進んだが、前半だけで6失点と圧倒された。指揮官は「最初の失点が残念だった。雰囲気にのまれてしまった。自分も含めて経験が足りなかった」と肩を落とした。守備の要DF緑川周助（