モデルでタレントの高橋ユウ（33）が4日、自身のインスタグラムを更新。4歳の長男・禅清くんが“テレビデビュー”することを報告した。高橋は「長男禅清が「はじめてのおつかい」に挑戦させていただきました」と報告。禅清くんが日本テレビの人気番組に出演することを明かした。「禅清にとって、私たち家族にとって忘れられない1日になりました」とし、「ぜひぜひ見届けてあげてください禅清ありがとう」と呼びかけた。