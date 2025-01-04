女優の遠野なぎこ（45）が3日、インスタグラムを更新。自撮り写真を掲載した。遠野なぎこ、“動物を飼うな”の意見に「正直、乱暴だなと思います」「“こんな事ってある笑”」とタイトルを付け、「おせち料理やらで、張り切ってしまったので胃がビックリしたのか。今日は朝から横になっていて」と明かし、「さっきようやく洗面所で鏡を見たら…この姿」と寝ぐせ姿の自撮りをアップ。続けて、「載せるか迷ったけど、初めて見る姿に