プレゼント用ですか？すごい形相でマンガをにらみつけるお客さん…彼は何者？／まちの本屋の御書山さん（1）堅物な青年・不破と、ミステリアスな先輩美女・御書山さんのワーキングラブコメディ！子どもの頃から勉強一筋だった大学生・不破は、その真面目すぎる性格が仇となり、家庭教師のアルバイトを解雇されてしまう。生徒のマンガを弁償するため訪れた書店で、謎めいた雰囲気の女性店員・御書山さんからマンガの魅力を熱く語ら