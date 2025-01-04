レアル・マドリードを率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールの退場処分に言及した。3日、スペイン紙『マルカ』が伝えた。レアル・マドリードは3日にラ・リーガ第12節延期分でバレンシアと対戦。相手の先制を許すと、ジュード・ベリンガムのPK失敗もあり、ビハインドのまま終盤を迎える。さらに79分、相手GKストレ・ディミトリエフスキと小競り合いになったヴィニシウスが暴力行為で