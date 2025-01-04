大宮アルディージャは１月４日、J１復帰の横浜FCからカプリーニの完全移籍加入を発表した。横浜FCで10番を背負っていた左利きのブラジリアンは、クラブの公式サイトを通じて、「チームのためにプレーすること、そして来シーズンの目標を達成するために高いモチベーションで来ました」とコメント。「リーグ戦が終わる時にチームに関わる全ての人と祝福して終われるように、全ての試合、そして日頃の練習から全力で取り組んでい