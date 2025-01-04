上白石萌音と橋本環奈が自身のX（旧Twitter）を更新し、紅白カラーのおめでたい衣装ショットを投稿した。 【写真】『みんなのベスト紅白』に赤いドレスで出演した橋本環奈と白い振袖で出演した上白石萌音 ■『みんなのベスト紅白』で司会をつとめた上白石萌音 1月3日に放送されたNHKの放送100年企画『みんなのベスト紅白生放送！お正月スペシャル』で、大泉洋、桑子真帆アナウンサーと一緒に司会をつとめた上白石