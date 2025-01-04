中国民用航空局は3日に開いた記者会見で、今年の「春運」（春節帰省やUターンのための特別輸送態勢）期間中に民間航空を利用する旅客数は延べ9000万人を突破し、過去最高を更新するとの関係者の予測を紹介しました。 今年の「春運」期間中、全国の1日当たりの平均フライト計画は前年同期比8．4％増の約1万8500便です。主要な国際ハブ空港のうち、北京の首都空港と大興空港の計画便数の増加率は5％以上で、上海の2空港、成都の2空港