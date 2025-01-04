ソニーマーケティングは、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」コラボレーション第3弾、同作の登場キャラクター「後藤ひとり」仕様のヘッドホン「ULT WEARWH-ULT900N/BR」の受注予約を、2024年12月17日〜25年4月7日午前10時まで、「ソニーストア」実店舗および通販サイトで受け付けている。発送は2月13日以降順次の予定。ピンク色のシリコンカバーを装着ヘッドバンド部分に、同キャラクターが身につけている髪飾りをイメージした装飾