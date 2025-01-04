Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。現在、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できるUSB充電器「Nano II 65W」やAC差込口 (×3)、USB-Cポート(×1)、USB-Aポート (×2)を搭載した多機能電