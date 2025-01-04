2025年1月2日、3日に行われた第101回箱根駅伝。青山学院大学が2年連続8回目の総合優勝を達成しました。優勝のメンバーは3日、日本テレビ系『完全密着！箱根駅伝』に出演。「レース直後の今だからこそ話せるここだけの話」のコーナーで、真っ先に手を上げたのは9区を走ったキャプテン・田中悠登選手(4年)です。田中選手が話題に上げたのは横浜駅での給水。「同期の片山(宗哉選手)に給水を担当してもらったのですが、そのときに水同