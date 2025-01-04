南海トラフ地震の発生時に、より正確な震源の位置を迅速に推定できるシステムを国立研究開発法人・海洋研究開発機構のチームが開発した。人工知能（ＡＩ）を活用し、従来手法での２０キロ・メートル前後の誤差を数キロまで抑えられる。津波の高さや到達時間、激しく揺れる地域といった予測の精度を向上させ、適切な避難行動につなげるのが狙い。２０２５年春にもシステムを公開し、実用化を目指す。地震発生時、気象庁は各地で