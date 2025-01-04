1月3日、7人組アイドルグループ「WEST.」の桐山照史（あきと）が、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子との結婚を発表した。桐山と狩野の交際は、2023年4月に「NEWSポストセブン」の記事によって明らかになった。「桐山さんたちが大会スペシャルサポーターを務めた2019年のワールドカップバレーでの“共演”を機に、交際へ発展したそうです。2024年1月には『日刊スポーツ』で、2024年内に結婚すると報じられ、動向が注視され