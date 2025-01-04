９０歳になられた上皇后さまの歌集が、編まれることになった。１９６８年（昭和４３年）から２０１８年（平成３０年）まで半世紀にわたり、私的に詠んだ未発表の短歌４６６首が収められている。歌を心の友として生きてきた上皇后さまの一人の女性としての姿が浮かび上がる。＜三日（みか）の旅終ヘて還らす君を待つ庭の夕すげ傾（かし）ぐを見つつ＞（１９７４年）この歌は、当時皇太子だった上皇さまが「三日の旅」に出られ