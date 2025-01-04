俳優の川崎麻世が2日に自身のアメブロを更新。元旦に妻・花音さんと意見が合わなかったことについて明かした。【映像】川崎麻世の21歳年下妻（複数カット） この日、川崎は「元旦に夫婦で意見が分かれた」というタイトルでブログを更新。「元旦の朝は海鮮丼と鯛のおすまし」と料理の写真とともに報告した。続けて「夜は俺はたこ焼きが食べたく花音はワインに合うつまみ系が良いと意見が分かれた」と説明。「俺は元旦は禁酒し