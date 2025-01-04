元ソフトバンク監督の工藤公康氏（61）がYouTube「名球会チャンネル」に出演。昨季「0勝」に終わった後輩右腕に古巣の復活を託した。今季の覚せいを期待する選手。他が若手の名前を挙げる中、工藤氏は「若い人ばかりの中、申し訳ないんですけど…」と、西武の高橋光成投手（27）の名前を挙げた。実績もあるチームのエースの名前をあえて挙げ、「エースが0勝じゃあどうしようもない」と、0勝11敗に終わった昨季をあらためて指