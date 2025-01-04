１８３１年の噴火の発生源であることがこのほど明らかになった千島列島の新知島/Oleg Dirksen（ＣＮＮ）ある未確認の火山が１８３１年に大規模噴火し、地球の気候を寒冷化させた。それから２００年近くを経て、科学者たちはこの「謎の火山」を特定するに至った。当該の噴火は１９世紀に発生したものとしては最も強力な部類に入る。二酸化硫黄が成層圏に大量に放出された結果、北半球の年間平均気温は約１度低下した。噴火の発生は