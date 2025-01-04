NASA＝アメリカ航空宇宙局は「2024年の夏は観測史上最も暑かった」と発表した。暑さの影響による死者は世界で年間およそ50万人にのぼるとされ、気候変動対策は待ったなしの状況だ。そんな中、気候変動対策に消極的なトランプ氏が2025年1月20日、アメリカ新大統領に就任する。温室効果ガス排出量が「世界第2位」のアメリカを率いるトランプ新大統領の下、気候変動対策はどうなるのか。（NNNニューヨーク支局長・気象予報士末岡寛