196死球は歴代1位2122安打、525本塁打1530打点“無冠の帝王”ヤクルトOBで野球評論家の古田敦也氏が、YouTubeの「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」に出演。ロッテOBの里崎智也氏ともに「古田・里崎セレクション」としてピックアップした12人の選手について語った。西武からは清原和博内野手を挙げ、死球を受けた際の意外な一面を明かした。1986年から西武、1997年から巨人、2006年からはオリックスでプレーした清原は、23