スコティッシュフォールド・ブリティッシュショートヘア／ロングヘアのブリーダーが運営するInstagramアカウント「MapleCats（猫ブリーダー）」に投稿されたのは、子猫を叱る先輩猫の様子を収めた動画。子猫が見せるリアクションに「可愛すぎる」などと話題を集め、投稿には1,100件を超えるいいね！が寄せられています。