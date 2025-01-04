歌手ジャスティン・ビーバー（30）が、妻ヘイリー（28）との破局説を一蹴した。2018年に結婚したヘイリーとの破局が度々ささやかれているが、新年のインスタグラムへの投稿でヘイリーへの「愛」を宣言している。 【写真】新年のインスタ投稿で妻ヘイリーと頬を寄せ合うジャスティン・ビーバー ビキニ姿のヘイリーなどを含めた数々の写真を投稿したジャスティンは、「