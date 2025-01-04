ミュージカルなどで活躍中で巨人ファンの俳優・三浦宏規が４日までに自身のＳＮＳを更新。巨人・岡本和真内野手との２ショットを公開した。２月に建て替えのために閉館する東京・帝国劇場のクロージング公演として上演されるミュージカル「レ・ミゼラブル」（２月７日まで）にマリウス役で出演中の三浦は、インスタグラムに「実は、、元々大ファンだった岡本和真様に、ある日偶然街でお会いし、勇気を出してお声がけさせていた