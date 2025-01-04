日々の生活の中で、身近な人の思いやりのない行動によってストレスを感じることは少なくありません。今回は、そうした状況にどう向き合うべきか、その対応策を考えてみましょう。自己中心的な行動への対応相手の自分本位な振る舞いに疲れを感じたら、まずはその行動があなたや周囲にどのような影響を与えているのかを、落ち着いて伝えましょう。感情的にならずに具体例をあげることが、理解を促す第一歩です。約束を破る行為への立