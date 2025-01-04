結婚生活では、相手を思いやり、共に支え合うことで成り立っています。今回は、夫のモラハラ行為への対処法を見ていきます。配偶者からの無理解妊娠中など、妻が身体的、精神的に不安定な状態にある時期に、夫から無理解な発言をされると、妻は大きなショックを受けます。この状況では、相手への思いやりが不可欠です。自身の感情を認識し、伝える夫の無理な要求や言動に対しては、自分の気持ちをはっきりさせ、冷静に伝えることが