第2ラウンド、通算16アンダーで首位の松山英樹＝プランテーション・コース（共同）【カパルア（米ハワイ州）共同】米男子ゴルフの今季開幕戦、ザ・セントリーは3日、ハワイ州カパルアのプランテーション・コース（パー73）で第2ラウンドが行われ、1打差の2位からスタートした松山英樹は8バーディー、ボギーなしで連日の65をマークし、通算16アンダーの130で単独首位に立った。1打差の2位にコリン・モリカワ（米国）がつけた。