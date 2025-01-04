昨夏のパリ五輪柔道男子１００キロ超級金メダルのテディ・リネール（フランス）が３日（日本時間４日）、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「手術はうまくいきました。闘いに戻る前に体の状態を回復させます」とつづり、病院のベッドに寝る自身の写真を投稿した。右肘に包帯が巻かれ、前腕やから肩から上腕にかけて青色のサポーターで何重にも固定。点滴の管も見られたが、本人は穏やかな表情でカメラのレンズを見つめた。オ