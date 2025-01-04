imase(イマセ)の日本武道館ライブ「imase LIVE “Have a nice day” in NIPPON BUDOKAN」が、2025年7月25日(金)に開催される。imase、初の日本武道館公演が開催決定2025年の年明け早々、TVアニメ「トリリオンゲーム」第2クールエンディングテーマとなる新曲「EGOIST」をリリースするimase。2021年12月のデビューからわずか4年足らずで実現した、imaseにとって初の日本武道館公演。「デビューからの歴史を辿りながら原点回帰のよう