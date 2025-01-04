マリークヮント(Mary Quant)から、2025年春夏コレクションの新作ウィメンズウェアが登場。2025年1月上旬より順次発売される。春を彩るカラフルなウェア＆グッズマリークヮントの2025年春夏コレクションのテーマは、「ハピネス(Happiness)」。朝日や海など、日常を彩る色から着想を得てデザインしている。新作ウェアでは、カラフルなカーディガンやバッグ、パステルカラーのワンピース、ハートモチーフのジャケットなどを展開する。