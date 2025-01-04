ベルギー発「ピエール・ルドン(Pierre Ledent)」から、2025年バレンタインに向けた限定チョコレートが登場。2025年1月中旬より順次、全国百貨店ほかにて期間限定販売される。“苺×ショコラ”の限定アソート注目は、苺とショコラのハーモニーを堪能できるアソートボックス。ピエール・ルドンが手がけるストロベリーショコラは、厳選した素材を組み合わせているのが魅力だ。今回登場する9個入のアソート「コフレ フレーズ」では、ベ