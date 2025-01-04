蚤の市「渋谷蚤の市」が、2025年1月12日(日)・26(日)に東京・渋谷ガーデンタワーにて開催される。蚤の市「渋谷蚤の市」とは？毎月第2・第4日曜日に渋谷で行われている「渋谷蚤の市」は、都内でも特に人気の蚤の市のひとつ。会場となる渋谷ガーデンタワーの屋外広場には日本各地から100店舗前後の店舗が集結し、古今東西の骨董品や有名作家による工芸品、一点モノのアクセサリーといった多彩な商品を販売する。25年1月開催にも多数