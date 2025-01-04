◇NBAレイカーズ119ー102ホークス（2025年1月3日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズのレブロン・ジェームズ（40）は、3日（日本時間4日）の本拠地ホークス戦に先発出場。チーム最多30得点で、2戦連続30得点超えを記録。これによって、通算563回目となる1試合30得点超えで“神様”マイケル・ジョーダンを超えて、NBA史上最多の30得点以上を記録した選手となった。12月30日に40歳を迎えたレブロン。40歳初戦とな