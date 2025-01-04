昨年のダービー馬ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）はアメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２６日、中山競馬場・芝２２００メートル）に参戦することが決まった。今回は戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が騎乗する。安田翔伍調教師が１月４日、Ｘで発表した。同馬は昨春に日本ダービーを制した後、秋は菊花賞で６着、有馬記念で３着と勝ち切れず。その後も放牧には出されず、栗東で調整を続けていた。