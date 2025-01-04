キングオブコント２０１６で優勝したお笑いコンビ・ライスの関町知弘が、チョコレートプラネット・長田庄平とパンサー・向井慧のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に出演し、驚がくのギャラを明かした。長田、向井、関町、とにかく明るい安村、サルゴリラ・児玉智洋の５人でのドライブ中、「ほんと関町さんが良くないスタンスで」と、話を切り出した向井。「（くるま温泉ちゃんねるは）ＹｏｕＴｕｂ