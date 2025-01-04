2025年1月10日からの放送開始が予定されているTVアニメ『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』(略称:ギルます)より、ノンクレジットオープニング映像が先行公開された。映像内では、アリナが処刑人の衣装を手に入れるまでの姿が描かれている。310によるオープニングテーマ「パーフェクトデイ」とあわせてチェックしておきたい。○●アニメ「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐