【モデルプレス＝2025/01/04】タレントの河北麻友子が4日、自身のInstagramを更新。正月の食卓の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】河北麻友子が公開 正月の豪華料理◆河北麻友子、豪華正月料理公開河北は筑前煮やチャーシュー、数の子、栗きんとん…といった正月の料理が美しく並んだ食卓を公開。ゆったりと料理を満喫した様子が伝わる投稿となっている。これを受けて、ファンからは「美味しそう〜！」「豪華」「きれ