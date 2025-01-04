【モデルプレス＝2025/01/04】歌手の浜崎あゆみが1月3日、自身のInstagramを更新。『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜』でのショットを公開した。【写真】浜崎あゆみ、美脚ちら見せの豪華ドレス姿◆浜崎あゆみ、美脚際立つ衣装でカウントダウンライブ毎年12月31日にカウントダウンライブを行っている浜崎。今年は、11月から12月にかけて16年ぶりのアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A 〜I am ay